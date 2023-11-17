Наши войска, в свою очередь, использовали пулеметы и минометы для ликвидации.

Несколько дней назад российские войска пересекли железнодорожный путь Очеретино – Авдеевка в районе Степового. Военный эксперт Роман Свитан Роман Свитан сообщил, при этом Вооруженные Силы Украины успешно аннигилируют большие военные подразделения противника вблизи Авдеевки.

Они даже достигли восточных границ Степного и провели там некоторое время, поделился опытный военный.

"В последующем серьезная артиллерийская атака отрезала эту российскую группировку от железнодорожной связи с нашей стороны, затем огненная стена прижала ее к нашим позициям. Наши войска, в свою очередь, использовали пулеметы и минометы для ликвидации противника. Таким образом, вся эта группа, проникшая за пределы железной дороги, была уничтожена" - поделился эксперт о последних событиях на горячем направлении.

По словам эксперта, очень важно сейчас переходить на суда обеспечения, ведь россияне используют гражданские суда для переброски военной техники, как и гражданские самолеты. И не стоит забывать, что такой борт, который везет военную амуницию и комбатантов является легальной военной целью.

Поэтому россиянам не стоит обижаться, если их самолеты начнут падать с ротами российских оккупантов. Благодаря этим действиям можно будет заморозить оккупантов на украинском полуострове Крым.

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