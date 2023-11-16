Координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец подчеркнул, что многие военный эксперт и аналитики на самом деле ложно представляют себе ближайшие задачи и смысл действий ВСУ на левобережье.

«Они, в этом отношении, почему-то преимущественно впадают в какие-то крайности и экстремумы от "пиара на крови", до "перспектив прорыва в сторону Крыма". Опомнитесь, пожалуйста...», - призвал Машовец в своем телеграм-канале.

По его словам, главным смыслом действий ВСУ на этом участке фронта является стремление получить достаточно широкий по фронту участок побережья Днепра на правом берегу реки, куда не будет доставать основная масса вражеской артиллерии.

«О чем-то большем, сейчас вообще речь не идет...», - заверил военный аналитик.

Машовец также напомнил, что расстояние от с. Первомаевка в с. Покровское на Кинбурнской косе по прямой - более 206 км, а со всеми извилинами и "изгибами" фронта - все 250-260 км и порекомендовал задуматься, в чью пользу может играть это обстоятельство.

«Особенно в контексте вопроса - сколько и каких именно войск нужно чтобы удержать такой участок "по фронту" и обезопасить его от активных действий противника в стиле "через реку"?

Тем более, в условиях, когда в деле организации и использования мобильного резерва вы существенно ограничены», - подчеркнул Константин Машовец.

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