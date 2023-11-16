На Токмакском направлении происходят определенные изменения, внимание на которые обратил известный военный аналитик.

Так, по словам координатора группы «Информационное сопротивление» Константина Машовца, в течение последних суток севернее села Вербовое у противника произошел «казус».

Машовец сообщил, что десантно-штурмовой полк противника, по-видимому, потерял контроль над высотами северо-западнее этого населенного пункта. Таким образом враг существенно усложнил для себя содержание северо-западной окраины села.

Более того, подчеркивает аналитик, вероятно по направлению на село Новопокровка передовые подразделения ВСУ также имеют определенный успех на участке обороны 108-го десантно-штурмового полка противника

«По сути, отныне, от самого села их отделяет только одна лесополоса», - добавил Машовец в своем телеграм-канале.

Кроме того, как предполагает военный аналитик, западнее села Работино передовые подразделения ВСУ также сумели отодвинуть подразделения 136-й отдельной мотострелковой бригады противника по направлению к селу Копани.

Военный эксперт также добавил, что дальше на запад, в районе села Нестерянка и на отрезке между ним и села Копани, идут интенсивные бои - передовые подразделения ВСУ почти вплотную подошли к селу Нестерянка.

При этом, говорит Константин Машовец, оккупанты получили жесткий приказ удержать рубеж Нестерянка - Копани "при любых условиях".

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