В Украине могут "отминусировать" пенсионные надбавки у "богатых" и отдать их пенсионерам, имеющим минимальные выплаты.

В youtube-канале "Народная думка" дали разъяснение, у кого "заберут" часть пенсии и как изменятся выплаты.

Так, произойдет увеличение пенсии пенсионеров, получающих низкую пенсию, а таких больше половины, потому что 30% получает до 3000 грн и более 50% получает до 5000 грн - это все можно считать малой пенсией и ее получает больше половины пенсионеров.

Поэтому те, кто сейчас получают самые маленькие пенсии, будут иметь рост выплат. В то же время для чиновников, которые вышли на пенсию и получат астрономические суммы, а это очень во многих случаях действительно - планируется снижение таких пенсий.

Это делается для того, чтобы солидарная пенсионная система была справедливее.

По словам экспертов, Пенсионный фонд несколько лет поддерживает такую ​​стратегию, что делает какие-то дотяжки доплаты дочисления пенсионерам, получающим наименьшие пенсии.

"Заберутся выплаты у тех людей, которые дописывали себе самостоятельно будучи на должностях, имея друзей - дописывали себе разного рода заслуги, разного рода ордена, разного рода всякие добавки, которые в будущем позволили им значительно повлиять на получение пенсии", - говорят эксперты.

Как сообщили специалисты, будет считаться не за какой-то отдельный промежуток времени и по нему начисляться пенсия, она будет начисляться за то, что человек платил всю жизнь взносы.

Таким образом будет возможность в первую очередь увеличить пенсии, выходивших в 2010 до 2011-2015-го года, пенсии которых намного меньше, тех людей, которые выходят на пенсию сейчас - сделать их осовременивание и приравнивание.

Кроме того, будет проверка госслужащих, чиновников, которые себе дописывали и это все будет отменяться.

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