До кінця 2023 року пенсіонери зможуть отримувати кілька видів доплат. Серед них і доплату від ООН. Втім, на цю надбавку зможуть претендувати не всі.

Організація Об'єднаних Націй запустила восени спеціальну ініціативу для підтримки українських пенсіонерів, які опинилися в складних економічних умовах через війну. Програма спрямована на малозабезпечених громадян, які проживають на території активних бойових дій та в прифронтовій зоні.

Але деякі пенсіонери не отримали доплату до пенсії від ООН. Юристи пояснили, чому частина пенсіонерів залишилась без обіцяних коштів.

Українські пенсіонери, які відповідають критеріям програми, можуть очікувати на додаткові виплати до своєї пенсії від ООН. Основними умовами участі є місячні виплати пенсії не більше 3 тисяч гривень, відсутність отримання міжнародної фінансової допомоги та відсутність статусу внутрішньо переміщеної особи.

Розмір надбавок індивідуально розраховується і представляє собою різницю між максимальною сумою пенсії та 3 тисячами гривень. Наприклад, якщо пенсіонер отримує 2 500 гривень, йому буде надано додаткових 500 гривень.

Для перевірки відповідності критеріям програми Під час перевірки даних використовуються реєстри Мінсоцполітики та ПФУ. Саме тому право на доплати не нараховується, якщо у базах вказана некоректна інформація або ж там є відомості, які свідчать, що пенсіонер не може отримати ці виплати.

Надбавка від ООН автоматично нараховується і додається до виплати пенсії. Зараз ця додаткова підтримка надається тільки на чотири місяці.

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