Організація Об'єднаних Націй запустила восени спеціальну ініціативу для підтримки українських пенсіонерів, які опинилися в складних економічних умовах через війну. Програма спрямована на малозабезпечених громадян, які проживають на території активних бойових дій та в прифронтовій зоні.

Але деякі пенсіонери не отримали доплату до пенсії від ООН. Юристи пояснили, чому частина пенсіонерів залишилась без обіцяних коштів.

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Українські пенсіонери, які відповідають критеріям програми, можуть очікувати на додаткові виплати до своєї пенсії від ООН. Основними умовами участі є місячні виплати пенсії не більше 3 тисяч гривень, відсутність отримання міжнародної фінансової допомоги та відсутність статусу внутрішньо переміщеної особи.

Розмір надбавок індивідуально розраховується і представляє собою різницю між максимальною сумою пенсії та 3 тисячами гривень. Наприклад, якщо пенсіонер отримує 2 500 гривень, йому буде надано додаткових 500 гривень.

Для перевірки відповідності критеріям програми Під час перевірки даних використовуються реєстри Мінсоцполітики та ПФУ. Саме тому право на доплати не нараховується, якщо у базах вказана некоректна інформація або ж там є відомості, які свідчать, що пенсіонер не може отримати ці виплати.

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Надбавка від ООН автоматично нараховується і додається до виплати пенсії. Зараз ця додаткова підтримка надається тільки на чотири місяці.

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