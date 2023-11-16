До конца 2023 г. пенсионеры смогут получать несколько видов доплат. В их числе и доплату от ООН. Впрочем, на эту прибавку смогут не все претендовать.

Организация Объединенных Наций запустила осенью специальную инициативу для поддержки украинских пенсионеров, оказавшихся в сложных экономических условиях из-за войны. Программа направлена ​​на малообеспеченных граждан, проживающих на территории активных боевых действий и в прифронтовой зоне.

Но некоторые пенсионеры не получили доплаты к пенсии от ООН. Юристы объяснили, почему часть пенсионеров осталась без обещанных средств.

Украинские пенсионеры, которые отвечают критериям программы, могут ожидать дополнительных выплат к своей пенсии от ООН. Основными условиями участия есть месячные выплаты пенсии не более 3 тысяч гривен, отсутствие получения международной финансовой помощи и отсутствие статуса внутренне перемещенного лица.

Размер надбавок индивидуально рассчитывается и представляет разницу между максимальной суммой пенсии и 3 тысячами гривен. Например, если пенсионер получает 2500 гривен, ему будет предоставлено дополнительных 500 гривен.

Для проверки соответствия критериям программы При проверке данных используются реестры Минсоцполитики и ПФУ. Именно поэтому право на доплаты не начисляется, если в базах указана некорректная информация или там есть сведения, свидетельствующие, что пенсионер не может получить эти выплаты.

Надбавка от ООН автоматически начисляется и прилагается к выплате пенсии. В настоящее время эта дополнительная поддержка предоставляется только на четыре месяца.

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