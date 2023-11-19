В случае возникновения у России трудностей с обеспечением своей армии современным вооружением для возможных военных действий, включая Украину, может быть принято решение о привлечении к службе устаревшего. Военный эксперт Петр Черник выразил обеспокоенность тем, что на российских складах находится внушительный запас военного имущества.

"Воздушные тревоги не сопровождающиеся активными ракетными атаками, могут быть направлены на истощение психологических ресурсов противника. Такая тактика рассчитана на вызов раздражения и формирование негативных психологических установок в обществе" - делится эксперт.

Он отметил, что в современной войне акцент делается не только на фронтальных столкновениях, но и на воздействии на ментальные процессы и убеждения людей.

Также эксперт подметил, на эту минуту есть просьба от нашего командования - не влазить в тактическую ситуацию и анализировать всего, что происходит на левом берегу Херсонщины. И это хорошо, ибо там происходит что-то серьезное и пусть хорошие новости придут к нам природным способом.

Специалист добавил, что наземная операция в Крыму никак не связана с уничтожением Черноморского флота и его передислокации в другие порты.

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