Украинцы могут получить новые виды помощи, кто и как рассказали в Минсоцполитики.

Так, в Минсоцполитики сообщили о создании новой услуги, нацеленной на формирование жизнестойкости, пишет Politeka.net.

"Ее оплачивает государство", - подчеркнули в Минсоцполитики.

Отмечается, что сейчас все испытывают стресс и он истощает. Эта социальная услуга направлена ​​на то, чтобы усилить психоэмоциональную стойкость и снизить уровень стресса.

В рамках социальной услуги по формированию жизнестойкости будет работать координатор волонтерских инициатив, чтобы объединить активности в обществе и обеспечить эффективное использование ресурса.

"А также будут специалисты, помогающие семьям с детьми", - отметили в Минсоцполитики.

Также начата еще одна социальная услуга - социальное восстановление ветеранов и их семей.

Как именно будет работать этот вид социальной услуги – семья 10 дней проходит социальное восстановление под сопровождением социальных работников, психологов и социальных педагогов, помогающих семье восстановить эмоциональную связь.

В Минсоцполитики подчеркнули, что в настоящее время эта социальная услуга не финансируется из центрального бюджета. Представители общин призвали развивать эту услугу для своих жителей.

Кроме того, стало известно еще об одном виде социальной помощи – идет работа над проектом постановления, которое позволит выделять с гуманитарного счета средства для строительства жилья для приемных семей.

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