Українці можуть отримати грант у розмірі до 10 тисяч доларів США, в Мінреінтеграції розповіли, як саме.

Прийом заявок від тих, хто претендує на виплату, триватиме до 20 листопада, пише Politeka.net з посиланням на Мінреінтеграції.

Зазначається, що в Україні оголошено грантовий конкурс проєктів для покращення інтеграції ВПО у громадах.

Конкурс реалізовує Міжнародна організація IREX в Україні. Підкреслюється, що конкурс – це можливість для громадських організацій, які працюють над проблемами внутрішніх переселенців.

Зокрема над посиленням соціальної згуртованості ВПО й інших мешканців громади.

«За результатами конкурсу відібрані учасники зможуть отримати грант у розмірі до 10 тисяч доларів США», - розповіли в Міністерстві.

Гроші надаються для втілення проєкту у строк від 4 до 8 місяців.

Прийом заявок триватиме до 20 листопада.

«Зверніть увагу! Проєкти мають бути спрямовані на авдиторію віком 30+», - наголошуть організатори конкурса проєктів.

Також претендентів на грант у розмірі до 10 тисяч доларів попередили, що їхній проєкт повинен відповідати меті програми. А саме - об’єднання ВПО, мешканців приймаючої громади, представників уряду та ЗМІ задля вирішення конфліктів на місцевому рівні, сприяння інтеграції ВПО та надання підтримки для розробки місцевих та національних планів інтеграції ВПО та стабілізації ситуації в країні.

Підкреслимо, станом на 1 вересня цього року в Україні було зареєстровано 4 млн 965 тис. внутрішньо переміщених осіб (ВПО), з яких 300 тис. додалися за останній рік, тобто з 1 вересня 2022-го.

Лідером за кількістю ВПО є столиця – тут зареєстровано приблизно 380 тис. переселенців.

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