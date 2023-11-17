В народе этот праздник 18 ноября называют "День Ионы".

Также православный праздник 18 ноября - день памяти мучеников Галактиона и Епистимы

В день Ионы юные девушки молились святому, чтобы встретить хороших мужчин.

18 ноября принято разбрасывать во дворе монетки, чтобы привлечь жениха в свой дом.

"Мелочь рассыпаю, в свой дом женихов зазываю. Много монеток на земле, не будет отбоя от женихов мне", - раньше верили, что такой ритуал поможет девушке скорее встретить мужа.

Парни также проявляли активность и приглашали девушек на гуляния, иногда они длились до самого утра.

Нельзя в этот день, согласно поверьям, заключать важные сделки.

Также лучше не принимать серьезных решений - есть риск, что ничего из задуманного не осуществится.

Наши предки верили, что дьявол может украсть подпись, поэтому 18 ноября лучше в документах не расписываться.

Не рекомендуется совершать больших покупок в этот день - они не будут служить долго.

Именинники 18 ноября, День ангела отмечают Григорий, Гаврило, Тихон и Тимофей.

Приметы 18 ноября: если снегопад в этот день - зима будет снежной и холодной.

Видите иней на ветках - к долгому зимнему периоду;

Увидели под порогом чужой веник - на вас навели порчу;

северный ветер при низкой температуре сулит скорое похолодание.

Источник: РБК.

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