В народе этот праздник 18 ноября называют "День Ионы".
Также православный праздник 18 ноября - день памяти мучеников Галактиона и Епистимы
В день Ионы юные девушки молились святому, чтобы встретить хороших мужчин.
18 ноября принято разбрасывать во дворе монетки, чтобы привлечь жениха в свой дом.
"Мелочь рассыпаю, в свой дом женихов зазываю. Много монеток на земле, не будет отбоя от женихов мне", - раньше верили, что такой ритуал поможет девушке скорее встретить мужа.
Парни также проявляли активность и приглашали девушек на гуляния, иногда они длились до самого утра.
Нельзя в этот день, согласно поверьям, заключать важные сделки.
Также лучше не принимать серьезных решений - есть риск, что ничего из задуманного не осуществится.
Наши предки верили, что дьявол может украсть подпись, поэтому 18 ноября лучше в документах не расписываться.
Не рекомендуется совершать больших покупок в этот день - они не будут служить долго.
Именинники 18 ноября, День ангела отмечают Григорий, Гаврило, Тихон и Тимофей.
Приметы 18 ноября: если снегопад в этот день - зима будет снежной и холодной.
Видите иней на ветках - к долгому зимнему периоду;
Увидели под порогом чужой веник - на вас навели порчу;
северный ветер при низкой температуре сулит скорое похолодание.
Источник: РБК.
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