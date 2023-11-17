Военный эксперт Сергей Грабский рассказал, что сейчас происходит на фронте. Об этом специалист поделился в эфире Politeka Online.

"На сегодняшний день рано говорить о патовости ситуации, мы говорим о пиковости ситуации. Есть такое понятие, как боевое плато, когда силы и средства обеих армий в данный конкретный случай находятся на том уровне, когда ни одна из сторон не может вести активные боевые действия", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что назвать ее патовой, когда никто не знает, какой выход из ситуации, сложно согласиться. Сейчас есть четкое видение того, что как проводить операции, последовательность действий и все остальное.

Поэтому сейчас можна на фронте увидеть активизацию, которая происходит на фронте после определенных боевых длействий. И выходит, что о патовости говорить рано на этот момент. В патовой ситуации ни одна из сторон из-за равного количества ресурсов не может наступать и не существует перевеса или перспективы перевеса в будущем.

Сейчас пиковая ситуация, когда Украина и Россия пытается выполнить какие-то задачи, которые в дальнейшем могут призвести к более активным боевым действиям. Именно поэтому сейчас продолжаются боестолкновения на различных участках фронта между двумя армиями.

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