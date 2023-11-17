Военный эксперт Сергей Грабский прокомментировал ситуацию на Авдеевском направлении. Об этом специалист рассказал в интервью на Politeka Online.

"Говорить о какой-то военной целесообразности, о сбережении личного состава или других ресурсов с российской стороны было бы смешно в данный момент. Но вот это вот смешно говорит о том, что противник вообще не имеет такого понятия, как болевой порог в плане потерь", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что оккупант продвигается там, где поставлена задача продвигаться. Есть в этом смысл или нет, но они продолжают лезть. Когда говорится о смысле, то нужно понимать, что стоит стратегическая задача захватить Авдеевку и это может серьезно изменить ситуацию на линии фронта и ухудшить ее для украинской армии.

Также выполняется оперативная задача, а именно продвижение с севера и юга, чтобы попытаться взять город в клещи. А еще есть фронтальные действия, а именно атаки оккупантов на авдеевский укрепрайон. Это все этапы одной операции, которая там проводится россиянами.

Противник перешел от тактики таранов с большим количеством техники к тактике мелких укусов, когда он наносит удары на севере или юге или нанося фронтальные атаки, держа в напряжении украинские войска. Поэтому в Авдеевке не просто напряженная ситуация, а очень напряженная. И говорить где они остановятся, очень сложно.

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