Несмотря на интенсивные бои на Авдеевском направлении, где противник сосредотачивает значительные силы, российские войска не оставляют без внимания и другое направление – Купянское. На этот участок фронта вводятся новые резервы оккупантов.

Военный эксперт Сергей Грабский отмечает, что, хотя ситуацию на этом направлении можно считать немного менее напряженной по сравнению с Авдеевским, это не лишает ее серьезности.

Особое внимание враг уделяет давлению вдоль железнодорожного направления вокруг Купянска.

"В области Купянска российские силы пытаются осуществить атаки с целью приблизиться к городу и, в идеале, захватить его. Это свидетельствует о понимании оккупантами важности этого населенного пункта для их дальнейших операций. Основное внимание уделяется не самому Купянску, а его стратегической значимости как пересечению важных транспортных магистралей и ключевому пункту на пути к реке Оскол" - делится эксперт.

Он подметил, захват Купянска может создать серьезные трудности в обеспечении украинских войск, действующих на левом берегу реки Оскол.

Также он помечал, на сегодняшний день рано говорить о патовости ситуации, мы говорим о пиковости ситуации. Есть такое понятие, как боевое плато, когда силы и средства обеих армий в данный конкретный случай находятся на том уровне, когда ни одна из сторон не может вести активные боевые действия.

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