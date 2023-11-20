Купянск является узловой точкой для автомобильных и железнодорожных маршрутов, а также ключевым элементом на пути к реке Оскол. О том, что стратегическая цель российских сил на направлении Купянска заключается в получении контроля над рекой, рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

Это предоставит противнику возможность создать защитную зону в Харьковской области, откуда позднее можно спланировать действия для дальнейшего продвижения вглубь украинской территории в направлении Харькова.

"Подобная ситуация наблюдается и на Сватовском направлении, где противник регулярно атакует украинские войска. Российские силы пытаются продвигаться, особенно в районе Серебрянского лесничества, входящего в Лиманское направление.

Это стремление тесно связано с их стратегической задачей захвата территории и установления контроля на рубеже реки Оскол с последующим закреплением и подготовкой базы для будущего продвижения" - делится эксперт.

Он подметил, сейчас можна на фронте увидеть активизацию, которая происходит на фронте после определенных боевых длействий. И выходит, что о патовости говорить рано на этот момент. В патовой ситуации ни одна из сторон из-за равного количества ресурсов не может наступать и не существует перевеса или перспективы перевеса в будущем.

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