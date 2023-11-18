Церковный праздник 19 ноября, в этот день православная церковь чтит память Павла Ледостава.

19 ноября также Православный праздник - день памяти преподобного Варлаама Хутынского

В этот день по православному календарю отмечают день Павла Исповедника или Павла Ледостова.

Издавна верили, что появившийся 19 ноября на реках лед продержится до весны.

Рыбаки готовились к зимней рыбалке - перебирали снасти и чинили, а также смотрели на погоду, дабы узнать, когда лучше ехать за уловом.

Наши предки верили, что лед, что образовался в этот день на реках - не растает до весны.

19 ноября было запрещено одалживать или занимать деньги.

Считается, что лучше воздержаться от употребления мясных продуктов в этот день.

Наши предки верили, что рыбак, который отправляется на рыбалку, обязан поймать хотя бы одну рыбу - с пустыми руками домой возвращаться запрещено.

Существуют и народные приметы19 ноября, так, например, если увидели лед на реке значит в следующем году будет хороший урожай пшеницы.

Снегопад 19 ноября означает, что вся зима будет снежной.

Звезды кажутся маленькими в этот день - значит будет снег.

Красное вечернее небо - к облачной погоде и сырости.

Если ветра нет - значит скоро похолодает.

Именины 19 ноября отмечают владельцы таких имен: Герман, Павел, Клавдия, Северин, а также Александра.

Источник: РБК.

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