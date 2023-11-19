20 ноября по православному календарю происходит празднование в честь иконы Богородицы Взыграния Младенца.

Народный праздник 20 ноября называют Проклов день, Федот Ледостав, Федотов день.

В этот народный праздник наши предки занимались защитой дома от нечисти - перед входной дверью или воротами вешали топор или подкову.

Мужчины 20 ноября громко произносили бранные слова, не в присутствии детей, раньше верили, что злая сила боится матерных слов.

В Киевской Руси праздник 20 ноября называли днем материнской любви, матери баловали детей, отцы привозили домой гостинцы для семьи.

Запрещается 20 ноября людям, которые болеют, выходить на улицу, дабы не усугубить болезнь.

Нельзя стирать постельное белье, нельзя вязать.

Беременным не рекомендуется долго спать и лениться потому что ребенок может вырасти ленивым.

Настроение беременной в этот день отражается на малыше, поэтому им нельзя думать о плохом, ругаться, завидовать.

Существуют такие приметы 20 ноября:

Окна в инее - будет удачный урожай зерна в следующем году.

Белки активно делают запасы - к суровой зиме.

Весь день идет снег, а на земле не задерживается - весной реки разольются.

Гололед 20 ноября сулит затяжные морозы.

Источник: Униан.

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