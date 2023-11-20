Народный праздник 21 ноября люди проводили окончание осени и наступление зимы.
В Киевской Руси 21 ноября называли днем молодых семей, также в этот день в городах проводились ярмарки и распродажи, девушки одевались во все самое красивое.
По старому стилю 21 ноября чтили всех ангелов и главного среди них - главы небесного войска архистратига Михаила.
Украинцы издавна любили и уважали архангела Михаила, с давних времен отмечали день его памяти с особым размахом.
Святому молятся о защите от врагов и воров, стихийных бедствий и всякого зла.
21 ноября наши предки верили, что если помыть голову - можно "смыть" ум.
Также запрещено заниматься мошенничеством, завышать цены на товары и услуги, забирать чужое.
Необходимо воздержаться от сплетен, осуждения и зависти.
Раньше под запретом в Михайлов день была домашняя работа, которая требует много времени, в частности, генеральная уборка или ремонт.
Согласно древним преданиям, 21 ноября необходимо крайне осторожно обращаться с острыми предметами, иначе можно прогневить святого Михаила.
Также существуют приметы о погоде 21 ноября, так, если много желудей на дубе - зима будет мягкой, без сильных морозов.
День 21 ноября теплый и солнечный - значит зима будет морозной.
Густой туман в этот день предвещает потепление.
С утра мороз - в декабре и январе будет много снега.
Иней утром - ждите суровую зиму.
Источник: Униан.
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