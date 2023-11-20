Как констатирует военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец, российские оккупанты получили приказ стабилизировать ситуацию и полностью затормозить продвижение передовых подразделений ВСУ южнее Бахмута.

«Но, отдав приказ на "удержание" указанного рубежа, на этот раз российское командование, в отличие от всей своей "предыдущей практики" в Украине, проявило большую расторопность и действенное участие», - отметил военный эксперт в своем телеграм-канале.

Оккупанты, по его словам, провели перегруппировку своих сил и средств в районе Бахмута, пользуясь тем, что ВСУ сконцентрировались на действиях южнее города и прекратили активные действия севернее него, в сторону Соледара.

Также российские захватчики резко нарастили свою группировку, которая действовала как севернее города, так и южнее.

По словам Машовца, оккупанты в рамках "стабилизации ситуации в районе г. Бахмут" пытаются решить для себя две задачи - полностью "вытормозить" украинские войска и дальше продвинуться по направлению Богдановка - Часов Яр по сути, выйти на фланг и тылы тактической группы ВСУ, действующей южнее города.

«Насколько я понимаю, в районе г. Бахмут противник пытается достичь ограниченных целей, относящихся исключительно к тактической зоне. Их главным смыслом является срыв наступательных действий ВСУ южнее города», - подвел иттог военный аналитик.

Машовец также подчеркнул, что командование оккупантов не желает задействовать для достижения этого результата какие-то значительные резервы или дополнительные силы. Враг ограничился лишь пополнением уже развернутых здесь частей и соединений, а также переместил сюда отдельные части своих юго-западных.

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