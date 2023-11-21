Как сообщает Politeka.net со ссылкой нам МВД, две ракеты попали по территории больницы города Селидово около 23:30.

«Повреждено 2 здания медучреждения, 6 гражданских людей получили ранения. Под завалами могут быть пострадавшие, поэтому поисковые работы продолжаются», - сообщили в МВД.

Но на этом враг не остановился. Через несколько минут после этой атаки российские захватчики нанесли еще два ракетных удара по шахте.

К сожалению, один работник предприятия погиб.

Кроме того, в результате атаки повреждены 4 здания, 19 транспортных средств, линия электропередач.

«39 горняков оказались заблокированы под землей. По состоянию на данный момент все шахтеры подняты на поверхность», - сообщили в МВД.

Добавим, согласно данным воздушных сил Украины, в ночь на 21 ноября рашисты атаковали с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск-РФ) 10-ю ударными БПЛА типа «Shahed».

Кроме того, оккупантами были выпущены 4 зенитных управляемых ракеты С-300 на Донецком направлении и одна крылатая ракета наземного базирования «Искандер-К» из района Джанкой (Крым).

Защитникам неба над Украиной удалось уничтожить 9 вражеских «Shahed-131/136» и одну ракету «Искандер-К».

ОБНОВЛЕНО:

Под ударом оказалась Харьковщина - оккупанты атаковали сегодня утром, убив молодого человека.

"По уточненным данным, сегодня утром в результате обстрела пгт Казачья Лопань был поврежден частный жилой дом, произошел пожар.

После ликвидации пожара спасатели обнаружили тело погибшего 29-летнего гражданского мужчины...", - сообщили о трагедии в Харьковской ОГА.

Последние новости Украины:

Кто не пускает ВСУ в Крым и чего боится Байден.

Украину сотрясли новые страшные взрывы - ударили "Искандером" и С-300.

"Эвакуируйтесь!" - от этого города скоро не останется даже руин.