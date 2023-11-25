Церковный праздник 26 ноября по религиозному календарю – день памяти Святителя Иоанна Златоуста.

Иван Златоуст - один из основателей Константинопольского патриархата, он является одним из трех Отцов Церкви Православия.

Народный праздник 26 ноября также называют Георгий Осенний, День Георгия Победоносца, Юрьев день, Юрий Холодный, Иван Златоуст.

Православная церковь Украины 26 ноября по новому стилю чтит память Георгия Победоносца.

Праздник 26 ноября назван в честь освящению Георгиевской церкви в Киеве, построенной Ярославом Мудрым.

Дата 26 ноября известна под названием Юрьев день.

Этот день считается удачным для далеких поездок, ведь дорога 26 ноября будет легкой и удачной.

Наши предки 26 ноября возвращали долги и выполняли обещания, считалось, что если после 26 ноября останется долг - выплатить его не удастся.

В этот день нельзя сажать и сеять, потому что урожая не будет.

Обманывать, заниматься аферами и раздавать ложные обещания категорически запрещено, наши предки верили, что это может разозлит святого Иоанна.

Не стоит завидовать и желать зла, и рассказывать чужие секреты.

Запрещено ругаться матом, потому что Бог не услышит ваших молитв.

Существуют такие приметы о погоде в этот день, так, если 26 ноября вороны громко каркают - скоро потеплеет. Если зайцы бегут из леса - будет холодно.

Деревья покрылись инеем - в следующем году ждите хороший урожай.

Источник: Униан.

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