Как сообщает Politeka.net со ссылкой на МВД Украины, по меньшей мере 20 гражданских пострадали. Некоторые люди в тяжелом состоянии.
Так, по Харькову оккупанты нанесли 2 ракетных удара, 17 человек пострадали.
"В результате удара повреждены два десятка многоэтажных домов и автомобилей", - сообщили в полиции.
Одно из зданий, попавших под ракетный удар – это недействующее медицинское учреждение.
Одесса оказалась под атакой дронов – пострадали три человека.
Повреждена гражданская жилищная инфраструктура. На месте происшествия развернут мобильный пункт обогрева ГСЧС, привлечены психологи.
Кроме того, российские военные атаковали Херсонщину, Днепропетровщину и Сумщину. К счастью, обошлось без пострадавших.
"В общей сложности этой ночью зафиксировано 10 обстрелов по 8 населенным пунктам страны", - отметили в полиции.
Ликвидация последствий продолжается, в Сети появляются все новые и новые кадры с мест атаки.
Ранее в Воздушных силах ВС Украины сообщили, что в ночь на 17 января противник нанес удар 20 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" и двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгогородской обл.
Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожено 19 «шахедов».
ОБНОВЛЕНО:
В Харькове есть погибший в результате ночной ракетной атаки, - полиция.
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