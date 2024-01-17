Как сообщает Politeka.net со ссылкой на МВД Украины, по меньшей мере 20 гражданских пострадали. Некоторые люди в тяжелом состоянии.

Так, по Харькову оккупанты нанесли 2 ракетных удара, 17 человек пострадали.

"В результате удара повреждены два десятка многоэтажных домов и автомобилей", - сообщили в полиции.

Одно из зданий, попавших под ракетный удар – это недействующее медицинское учреждение.

Одесса оказалась под атакой дронов – пострадали три человека.

Повреждена гражданская жилищная инфраструктура. На месте происшествия развернут мобильный пункт обогрева ГСЧС, привлечены психологи.

Кроме того, российские военные атаковали Херсонщину, Днепропетровщину и Сумщину. К счастью, обошлось без пострадавших.

"В общей сложности этой ночью зафиксировано 10 обстрелов по 8 населенным пунктам страны", - отметили в полиции.

Ликвидация последствий продолжается, в Сети появляются все новые и новые кадры с мест атаки.

Ранее в Воздушных силах ВС Украины сообщили, что в ночь на 17 января противник нанес удар 20 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" и двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгогородской обл.

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожено 19 «шахедов».

ОБНОВЛЕНО:

В Харькове есть погибший в результате ночной ракетной атаки, - полиция.

Последние новости Украины:

Оккупанты готовятся к новым штурмам и рывку на Авдеевку.

Ракетный удар по центру Харькова – много раненых и пожары.

Одесса под ударом – количество пострадавших возросло.