Российским оккупантам удалось продвинуться в районе Авдеевки, из-за чего положение украинских защитников в городе ухудшилось.

Российские оккупационные войска, вероятно, заняли район "Царской охоты" в южной части Авдеевки, а также продвинулся вдоль улицы Соборная.

Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", полковник запаса ВСУ Константин Машовец.

Ранее военный обозреватель отметил, что в районе Авдеевки после определенной перегруппировки оккупанты в южном секторе перешли к активным наступательным действиям по направлению Виноградники - "Царская охота". По словам эксперта, целью этий действий противника является заход в тыл украинским подразделениям, которые продолжают обороняться на позиции "Зенит" (бывшее расположение Донецкого ЗРП).

"Эта позиция ну-у-у очень мешает противнику, потому что препятствует его наступлению по направлению Опытное - "9-й квартал", – пояснил эксперт.

По словам эксперта, противник пытается атаковать одновременно с востока - со стороны Авдеевской "промзоны" через "Виноградники", а также действуя с юга - через участок Донецкой кольцевой дороги со стороны Спартака и Агро-Нефти.

Позже Константин Машовец сообщил, что противник, судя по всему, занял район "Царской охоты" в южной части Авдеевки и продвинулся вдоль улицы Соборная.

"Соответственно, ситуация с позицией "Зенит" существенно ухудшилась... Вероятно, ВСУ придется отойти с нее на "9-й квартал"", – заявил военный обозреватель.

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