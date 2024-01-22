Военный эксперт объяснил украинцам, какая на самом деле сейчас ситуация на левобережье Днепра в Херсонской области.

В Херсонской области, как и по всей линии разграничения, происходит классическая артиллерийская война, классическое огневое противоборство.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в эфире "Прямого".

По словам эксперта, плацдарм на левобережье Днепра нужно расширить хотя бы до 20-25 км в глубину, чтобы Херсон наконец мог отдохнуть от артиллерийских обстрелов.

"Напомню, что штатные рабочие расстояния, скажем, для Д-30 – 15 км, а для таких установок как "Мста-Б" или "Гиацинт-Б" – это 28 км. Это довольно болезненно", – объяснил Петр Черник.

Кроме того, эксперт отметил, что если украинские защитники действительно сумеют подвинуть на 20-30 км этот плацдарм, то тогда по-настоящему смогут заработать HIMARS, ведь их штатные боеприпасы M31A1 и M31A2 имеют дальность до 84 км. Тогда Перекопский перешеек для оккупантов в логистическом смысле станет угрожающим, а "это уже очень серьезное обескровливание самого южного плацдарма".

"Понимаем, что в стратегическом смысле для нас по южному плацдарму ничего не изменилось. Дорубить линию Суровикина – есть надежда, что на весну в цикле сухой погоды мы сумеем это сделать, и выйти, условно, на Северное Поазовье к Молочному Лиману, там закрепиться. Не изменилась цель в течение года и, на мой взгляд, не изменится, но для этого нужно как можно больше современного оружия", – добавил Петр Черник.

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