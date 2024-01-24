Российские военные пытаются закрепиться на крайних улицах украинского города, где в настоящее время ведутся интенсивные бои.

Территории вблизи Купянска, Бахмута и Авдеевки остаются одними из наиболее напряженных на всем фронте в последние недели. Противник продолжает активные операции с целью захвата новых областей, рассказывает полковник запаса ВСУ, известный военный аналитик Олег Жданов.

Текущая ситуация усложняет задачу защитникам населенных пунктов Котляровка и Кислевка. Теперь им предстоит сдерживать наступление врага не только с севера и востока, но и с южного направления.

"Главным направлением удара остается район Авдеевки, расположенный на окраинах Донецка. В то время как ранее враг фокусировался на атаках преимущественно на южных и северных флангах города, в последнюю неделю он сконцентрировал свое внимание на прямом фронтальном ударе с юго-востока" - делится аналитик.

Российские военные пытаются закрепиться на крайних улицах украинского города, где в настоящее время ведутся интенсивные бои.

"Бои в Авдеевке могут перейти к уличным, как это раньше было в Бахмуте" - предположил эксперт. Как ранее предположили аналитики, в случае успешного закрепления позиций, это создаст трудности для украинских защитников.

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