Российские оккупационные войска традиционно наступают только зимой, лето – это не их время, и в этом смысле они действуют не так, как классические армии.

Как рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире "Прямого", для украинских защитников это только к лучшему.

"Поэтому они наступают сейчас, и неизвестно, в каких кондициях они выйдут из этого наступления на самом деле. Я сомневаюсь, что кто-то им позволит перегруппироваться, доукомплектоваться для летнего наступления. То есть в принципе все сейчас то наступление, которое они могут осуществить, они показывают, мы его видим, это и есть все наступление", - подчеркнул эксперт.

Александр Мусиенко отметил, что украинские войска уже около 2,5-3 месяцев находятся в активной обороне и действуют с основной целью – нанесение как можно больших потерь врагу, чтобы при этом сохранить наши силы и ресурсы.

"Активная оборона... в конце концов с ней нет ничего такого чего-то экстраординарного, она продиктована обстановкой, условиями на фронте, и она предполагает просто, что в случае, когда возникает ситуация, где у врага или есть истощение на каком-то участке, или он понес потери, или он допустил какие-то ошибки, тогда наши силы могут этим воспользоваться, совершить определенный прорыв, который должен привести к тактическим успехам, а, возможно, и к продолжению развития этих успехов", - добавил Александр Мусиенко.

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