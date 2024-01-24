Атака баллистическими и крылатыми ракетами была спланирована с высокой степенью точности в расчете времени подлета.

Согласно отчетам Воздушных сил Украины, в рамках утренней атаки 23 января Россия направила в сторону украинской территории 41 объект различных типов. Из этого числа удалось успешно перехватить 21 цель. О деталях удара оккупантов рассказывает полковник запаса ВСУ, известный военный аналитик Олег Жданов.

Преимущественно в атаке использовались крылатые ракеты и баллистические ракеты из состава комплекса "Искандер". К сожалению, не удалось предотвратить удар ракет Х-22.

"С одной стороны, в ходе атаки был проведен запуск всех доступных средств. С другой стороны, стоит отметить два новых аспекта, выявленных впервые. Во-первых, отсутствие применения "шахедов". Во-вторых, атака баллистическими и крылатыми ракетами была спланирована с высокой степенью точности в расчете времени подлета", - как пояснил Олег Жданов.

Ввиду различий в типах целей и характере атак, это создает дополнительные сложности в сфере выявления, захвата и нейтрализации.

"Это стратегическое решение принято с целью максимального усложнения процессов обнаружения, захвата и перехвата разнообразных целей силами украинской противовоздушной обороны" - заметил эксперт.

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