Россия стремится использовать это воздействие для давления на Украину и вынуждения к переговорам и прекращению огня.

Россия изменила стратегические акценты, ранее акцент делался на нападениях на энергетическую систему. Полковник запаса ВСУ, известный военный аналитик Олег Жданов делится, на данный момент понято, что даже при повреждении энергосистемы, это не окажет долгосрочных последствий, так как она может быстро восстанавливаться и обладает высокой гибкостью.

Россия теперь сосредотачивается на двух основных направлениях: военные объекты и жилые зоны.

"Атаки на военные объекты направлены на ослабление нашего военно-промышленного комплекса или причинение ущерба Вооруженным силам Украины, уничтожая соответствующие объекты. Нападения на жилые зоны предназначены для вызывания негодования в обществе, так как потери среди гражданского населения вызывают страх, панику и недовольство" - делится эксперт.

Вероятно, россия стремится использовать это воздействие для давления на Украину и вынуждения к переговорам и прекращению огня, особенно учитывая ограниченные ресурсы и проблемы боеспособности российской армии.

Напомним, согласно отчетам Воздушных сил Украины, в рамках утренней атаки 23 января Россия направила в сторону украинской территории 41 объект различных типов. Из этого числа удалось успешно перехватить 21 цель.

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