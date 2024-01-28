Эксперт считает, возможно именно этим руководствовались наши силы, если они действительно поразили данные цели и тогда это очень хорошо.

Пропагандисты из России и каналы в Telegram распространили информацию о наступлении на военный полигон оккупантов под Иловайском на оккупированной территории Донецкой области. Как рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, утверждается, что обстрел был проведен при помощи системы HIMARS, и имеются погибшие и раненые, но точное количество пострадавших уточняется.

«Во-первых, что я должен сказать из того, что мне известно, я точно могу подтвердить первое – украинская стратегия в переориентации. Не только для ударов по врагу, но и просто по скоплению его сил. Для этого и выбираются такие жирные цели, то есть, когда известно, что в каком-то месте может быть сконцентрировано много операторов дронов или проходит курс обучения, это важная цель» - делится аналитик.

Он добавляет, возможно именно этим руководствовались наши силы, если они действительно поразили данные цели и тогда это очень хорошо.

«Понимаете, сейчас россия предпринимает определенные действия для того, чтобы увеличить использование разного типа дронов на фронте, они так же полагаются на них. Что свидетельствует о том, что, несмотря на то, что они гонят большое количество живой силы, у них есть проблемы и просто им не хватает на некоторых участках личного состава, поэтому они активно применяют дроны» - также добавляет Мусиенко.

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