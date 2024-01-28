Их дальнейшее продвижение будет ограничено, и они будут ждать подходящего момента, о чем детальнее рассказал эксперт.

В настоящее время замерзшая почва создает препятствие для эффективного использования военной техники на определенных участках фронта. Как рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, в настоящее время замерзшая почва создает препятствие для эффективного использования военной техники на определенных участках фронта.

Александр Мусиенко выражает сомнение относительно возможности оккупантов восстановить наступательные действия и одновременно добиться значительных успехов. Однако он не исключает, что они могут ожидать прихода весны, пополнять свои ряды и стремиться компенсировать огромные потери.

"Вероятно, оккупантам удастся вести наступательные действия в течение конца зимы и начала весны, возможно, даже достигнут некоторых тактических успехов. Их дальнейшее продвижение будет ограничено, и они будут ждать подходящего момента" - делится эксперт.

Также Александр Мусиенко отметил, что украинские войска уже около 2,5-3 месяцев находятся в активной обороне и действуют с основной целью – нанесение как можно больших потерь врагу, чтобы при этом сохранить наши силы и ресурсы.

"Если враг допустил какие-то ошибки, тогда наши силы могут этим воспользоваться, совершить определенный прорыв, который должен привести к тактическим успехам, а, возможно, и к продолжению развития этих успехов" - делится Мусиенко.

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