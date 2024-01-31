Сейчас происходят лишь локальные бои, лишенные оперативно-стратегической перспективы, однако есть и свои сложности.

С начала октября 2023 года российские силы стремятся окружить и заставить Авдеевку сдаться. Они осуществляют штурмы позиций и разрушенные снарядами участки, привлекая значительные ресурсы техники и личного состава, рассказывает военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

В Украине активно действует российская информационно-психологическая операция (ИПСО). Часто появляются дезинформационные утверждения о том, что "все потеряно", "военные не имеют боеприпасов" и тому подобное.

"Российская стратегия заключается в том, чтобы, начиная с октября, когда началось масштабное наступление на Авдеевку, создать впечатление морально-психологического давления. Россия рассчитывает на то, что Украина переместит войска в район Авдеевки, откроет какое-то направление, и оккупационные силы смогут прорвать фронт, они готовили обманчивый маневр в таком случае" - рассказал эксперт.

Несмотря на то, что российским силам трудно сейчас прорвать украинскую оборону, их наступления можно рассматривать как тактические успехи.

По словам Мусиенко, сейчас происходят лишь локальные бои, лишенные оперативно-стратегической перспективы. Россия стремится обнаружить "щели", создать давление и попытаться разобщить Украину внутри, чтобы достичь желаемого результата.

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