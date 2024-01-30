Панические настроения среди российских захватчиков усиливаются, и тому есть серьезные причины.

Так, россияне на оккупированных территориях усиливают проверки на блокпостах. Об этом рассказал Представитель Украинской добровольческой армии "Південь" Сергей Братчук.

По его словам, кроме того, ближе к Крыму заехали определенные российские структуры, которые проверяют, в том числе и представителей оккупационных властей.

"То есть всех этих Сальдо и компанию", - отметил Братчук в эфире "Эспрессо" .

Тем временем на левом берегу Херсонщины среди российских вояк увеличились случаи дезертирства. И россияне понимают, что убегать они будут именно в Крым.

"Гауляйтеру Крыма Аксенову сегодня действительно очень тревожно. Он имеет военное образование и прекрасно понимает, что в любом случае ВСУ дойдут до Крыма и будут освобождать полуостров. Собственно взрывы на территории Крыма являются подтверждением. Именно поэтому они пытаются усилить меры безопасности и проверки. Поскольку они также видят и моральные настроения в оккупационных войск на Херсонщине ....», - объяснил Братчук.

Добавим, россияне заявили о новой атаке беспилотников на 4 региона РФ и Крым.

Утверждается, что средства ПВО ночью уничтожили и перехватили 21 якобы украинский беспилотник. В частности, 11 дронов сбили над Крымом, 5 над Белгородской областью, 3 над Брянской и по одному над Калужской и Тульской областями.

Тем временем партизаны "засветили" склады с ракетами "Калибр" в Крыму.

Партизаны провели разведку севернее Сухарной бухты в Севастополе и обнаружили склады с боеприпасами. На территории этих складов, вероятно, хранятся ракеты типа "Калибр" и другие виды вооружения.

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Также напомним, что на фронте заметили очень важные изменения.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне ударили ракетами и запустили много "Шахедов".