Новое успешное контрнаступление ВСУ может состояться в 2024 году, но есть важный нюанс, о котором нужно знать.

ВСУ могут начать новые масштабные контрнаступательные действия в 2024-м году.

Однако есть нюанс, без учета которого освобождение территорий будет невозможно.

«Все звисит от поставок», - пояснил военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов в своем новом видеообзоре.

При этом военный аналитик заверил, что поставки вооружения идут, но их не афишируют.

«Да, у нас есть проседание в качестве поставок, но, поверьте, они выполняются, они идут даже сегодня. Не так много, как хотелось, но есть долгосрочные контракты, которые выполняются, техника поставляется. И по возможности, как сказал наш главнокомандующий генерал Залужный, когда будут поставляться достаточные объёмы техники, мы будем её накапливать и опять будем формировать гвардию наступления», - сообщил Олег Жданов.

При этом Жданов заверил, что контрнаступление ВСУ в 2023-м не было не успешным. Что же касается ожиданий, то Украина совершила свою классическую ошибку.

«Мы наступили на те же грабли нашей ментальности - мы накрутили сами себя, что нам сейчас все дадут. Но партнёры не совсем всё дали. А того, что дали оказлось намного меньше, чем должно было быть, потому как реалии жизни показали, что рашисты тоже не сидели, сложа руки. А строили оборонительные рубежи и, естественно, без отдельных видов вооружения, таких как авиации и ракетные войска, задача по освобождению территорий оказалась практически невыполнимой», - пояснил Жданов.

При этом военный аналитик подчеркнул, что ВСУ удалось снизить боевой потенциал врага.

Что же касается контрнаступления ВСУ в 2024-м году, то, предположил Жданов, страны-партнеры учтут то, что происзодило в 2023-м. Например, минные поля оккупантов.

По словам Жданова, средств против ммнных полей достаточно, но их крайне мало у ВСУ.

«Наши партнеры поняли, в чем состоит недостаток поставок вооружений и сделают выводы», - предположил военный эксперт.

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