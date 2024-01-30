Новий вибух пролунав у Харкові.

«У Харкові вибух. Будьте обережні!», - повідомив мер міста Ігор Терехов.

Згодом стало відомо, що, на жаль, зафіксоване влучання. Але не в місті.

«Зафіксоване влучання в області. На цю хвилину без постраждалих», - йдеться у повідомленні ОВА.

Мер Харкова уточнив, що приліт був у близькому передмісті Харкова.

Також про вибух повідомляли на Дніпропетровщині, у Синельниківському районі. Попередьно, працювало ППО.

Раніше стало відомо про безжальний ракетний удар по Мирнограду Донецької області.

Одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Руйнувань зазнали готель, 2 багатоквартирних і 21 приватний будинок, два заклади освіти, три підприємства.

Крім того, трьома ракетами росіяни вдарили по Очеретиному – пошкодили 5 багатоквартирних будинків.

На Цукурине загарбники спрямували 2 ракети С-300, пошкоджено 6 приватних осель і транспортний об’єкт.

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За інформацією начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника, попередньо відомо про влучання по території одного з селищ Харківського району.

Інформація про руйнування та постраждалих встановлюється.

«На даний момент ракет у повітряному просторі над Харківщиною немає. Але не покидайте укриття до відбою повітряної небезпеки. Будьте обережними, є велика ймовірність повторних пусків ракет, ціллю яких може стати як Харків, так і населені пункти області», - зазначив він.

Крім того, Politeka.net писала про наслідки атаки на Київщину.

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