Новый взрыв прогремел в Харькове.

«В Харькове взрыв. Будьте осторожны!», - сообщил мэр города Игорь Терехов.

Впоследствии стало известно, что, к сожалению, зафиксировано попадание. Но не в городе.

«Зафиксировано попадание в области. На данный момент без пострадавших», - говорится в сообщении ОВА.

Мэр Харькова уточнил, что прилет был в близком пригороде Харькова.

Также о взрыве сообщалось на Днепропетровщине, в Синельниковском районе. Предварительно работало ПВО.

Ранее стало известно о безжалостном ракетном ударе по Мирнограду Донецкой области.

Один человек погиб, еще один получил ранения.

Разрушены гостиница, 2 многоквартирных и 21 частный дом, два учебных заведения, три предприятия.

Кроме того, тремя ракетами россияне ударили по Очеретину – повредили 5 многоквартирных домов.

На Цукурино захватчики направили 2 ракеты С-300, повреждены 6 частных домов и транспортный объект.

ОБНОВЛЕНО:

По информации начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника, предварительно известно о попадании по территории одного из поселков Харьковского района.

Информация о разрушениях и пострадавших устанавливается.

«На данный момент ракет в воздушном пространстве над Харьковщиной нет. Но не покидайте укрытие до отбоя воздушной опасности. Будьте осторожны, велика вероятность повторных пусков ракет, целью которых может стать как Харьков, так и населенные пункты области», - отметил он.

Кроме того, Politeka.net писала о последствиях атаки на Киевщину.

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