Появились подробности и фотографии с места новых атак по мирным населенным пунктам Украины.

Российские захватчики не останавливаются ни перед чем, сея на украинской земле смерть, боль и разруху.

Согласно обновленным данным Национальной полиции Украины, только за сутки в Донецкой области зафиксировано почти 50 разрушений.

Оккупанты били управляемыми авиабомбами, ракетами, дронами, РСЗО «Ураган», артиллерией и минометами.

«Враг накрыл огнем 8 населённых пунктов. Повреждены 49 гражданских объектов - 41 жилой дом, три учебных заведения, детсад, магазин, предприятие, гараж, хозяйственное сооружение», - рассказали в полиции.

Авдеевку захватчики обстреливали ракетами и артиллерией – ранен один человек.

На Горняк россия сбросила авиабомбу КАБ-500. Двумя ракетами С-300 оккупанты попали по предприятию в Цукурино.

Веселый Гай получил удар из «Ураганов», повреждены 6 частных домов.

«Установлено, что по школе в Мирнограде, по предварительным данным, россияне ударили ракетой (бомбой) «Гром-Е1», – сообщили в полиции.

На опубликованных кадрах можно увидеть, в частности, что в результате одной из атак рухнула часть многоэтажки.

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