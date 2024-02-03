Аналогичные рассмотрения относятся и к Бахмуту, поскольку с высот Горловки можно будет направляться назад, считает эксперт.

Роман Свитан, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник в запасе Вооруженных Сил Украины, высказал мнение о том, на северо-западе от Горловки расположены терриконы и промышленные предприятия, но конкретно, что было захвачено нашими войсками, неизвестно. Однако информация о том, что наши силы отбили некоторые позиции, уже появилась.

Свитан подчеркнул, что российские войска контролируют высоты в районе Горловки, при этом сам город является стратегически важной точкой. В этом контексте он отметил, что движение украинских войск направлено в сторону Горловки по низинам и терриконам.

"В случае возможности целесообразно захватить север и северо-запад Горловки, так как это дает контроль над господствующей высотой. Это, в свою очередь, позволит развивать наступательные действия в сторону Северска, Лисичанска и Попасной" - делится эксперт.

Аналогичные рассмотрения относятся и к Бахмуту, поскольку с высот Горловки можно будет направляться назад, обеспечивая защиту уже освобожденных населенных пунктов.

Также он заметил, авиация должна функционировать не только в качестве прикрытия для пехоты, но и с точностью наоборот. Эффективным решением будет использование авиации для проведения наступательных операций, а пехота может выступать в роли поддержки, осуществляя операции по очистке, что сократит потери.

Последние новости Украины:

Вместо свадьбы - похороны: Украину всколыхнула новая трагедия.

Бои в еще одной области Украины: люди под угрозой.

Не только под Авдеевкой – названо еще одно направление, где враг несет колоссальные потери.