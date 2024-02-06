Военный эксперт рассказал, что задумали российские оккупационные войска и что сейчас происходит в районе Угледарского выступа.

В принципе, самые горячие точки на фронте остаются без особых изменений, но важно обратить внимание на активность оккупантов на одном из направлений.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Politeka Online.

"Единственное, что я смотрю, что они начинают больше активничать в попытке срезать наш этот выступ в районе Угледара, Угледарский выступ. В вот этой попытке прорваться на Марьинском оперативном направлении, Новомихайловка, здесь они пытаются вклиниться в нашу глубину, а дальше у них два варианта есть", – заявил Олег Жданов.

По словам эксперта, первый вариант для российских оккупантов – повернуть на север в сторону Авдеевки, а второй – повернуть на юг в сторону Угледара.

"Я думаю, что, скорее всего, в сторону Угледара они будут поворачивать для того, чтобы отодвинуть наши войска как можно дальше от той же Волновахи, от Донецкой агломерации, чтобы мы не доставали до железной дороги. Это очень важно для них", – подчеркнул Олег Жданов.

Военный эксперт отметил, что на сегодняшний день железнодорожную ветку на Мелитополь оккупант не могут запустить, потому что мы там не даём им достроить мост через Кальмиус.

"Хотя автомагистраль до Мариуполя они уже дотянули. У нас об этом почему-то не говорят но четырёхполосная дорога, федеральная трасса Ростов-Мариуполь уже возле Мариуполя", – добавил Олег Жданов.

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