Такие враждебные действия могут начаться примерно через месяц, приходящийся на период с середины текущего месяца.

Предупреждение о возможных массированных ударах оккупантов в Украине снова высказал Олег Жданов, полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба и военный аналитик. Согласно его высказыванию, вероятность ударов оккупантов с массированными атаками по украинским городам возрастает, особенно если Северная Корея предоставит им ракеты.

Жданов предполагает, что такие враждебные действия могут начаться примерно через месяц, приходящийся на период с середины февраля до середины марта. Он высказывает мнение, что Россия, возможно, обратится к Северной Корее и, возможно, к Ирану, чтобы получить ракеты, создавая необходимую военную мощь для широкомасштабных атак.

"Подобные действия могут быть предприняты в связи с годовщиной полномасштабного вторжения и предстоящими президентскими выборами, чтобы продемонстрировать успехи на военном фронте" - высказался эксперт.

По словам эксперта, вариант для российских оккупантов – повернуть на север в сторону Авдеевки, а второй – повернуть на юг в сторону Угледара.

"Я думаю, что, скорее всего, в сторону Угледара они будут поворачивать для того, чтобы отодвинуть наши войска как можно дальше от той же Волновахи, от Донецкой агломерации, чтобы мы не доставали до железной дороги. Это очень важно для них", – подчеркнул Олег Жданов.

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