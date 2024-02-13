В данный момент у оккупантов не только недостаток транспорта и оборонительных средств, делится эксперт.

По словам бойцов, которые удерживают позиции на левом берегу Херсонщины, обстановка становится все сложнее. Однако оккупантам сложнее, ведь они жалуются на отсутствие эффективной связи между подразделениями и на наличие мародерства среди собственных рядов, когда даже машины могут быть похищены, рассказывает военный эксперт, полковник в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан.

"Эти проблемы особенно актуальны для российских военных, поскольку Херсонщина находится на значительном расстоянии от территории России (ближайшая точка в Ростове отдалена примерно на 700 километров), что создает сложности с логистикой. В данный момент у оккупантов недостаток транспорта и оборонительных средств" - рассказал эксперт.

В то же время на восточном направлении за последние сутки вражеские силы совершили тактические передвижения в сторону Новомихайловки, Авдеевки и Клещеевки.

По мнению Свитана, причиной этого может быть не только нехватка боеприпасов из-за задержек с поставками от Украины, но и смена военного командования в украинской армии.

Российские военные хорошо это понимают. Пока система не будет налажена, что, вероятно, займет несколько недель, они будут продолжать давить, осознавая, что существует недостаток в управлении и коммуникации, считает аналитик.

Также он заметил, в последнее время появились сообщения о том, что российские командиры направляют на атаку позиции ВСУ на левом берегу Херсонщины только пехотные отряды, без использования бронетехники.

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