На передовой наблюдается напряженная обстановка, особенно в нескольких стратегически важных секторах. За последние сутки произошло значительное число вооруженных столкновений.
Олег Жданов, полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба и военный аналитикподелился своими наблюдениями относительно наиболее активных сегодняшних направлений на передовой и высказал предположения о возможных сценариях дальнейших действий.
Он выделил три ключевых направления, где ситуация является наиболее сложной:
"В Авдеевке противник пытается медленно продвигаться вглубь территории, стремясь окружить город или вытеснить украинские войска из него. Угроза окружения Авдеевки сохраняется и увеличивается" - рассказал эксперт.
Затем он указал на Марьинское направление. На этом участке противник активно пытается прорвать оборону. Целью российских сил является формирование контрольного "балкона" над Угледарским выступом с последующим продвижением в сторону Угледара.
"А вот на Бахмутском направлении оккупационные силы планируют достичь Часового Яра. Часов Яр является ключевой оборонительной линией перед агломерациями Краматорском и Славянском в Донецкой области, которые находятся под контролем Украины" - рассказал эксперт.
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