Российские захватчики столкнулись с «определенными трудностями» на одном из направлений, но готовятся к новым штурмам.

О ситуации на Купянском направлении рассказал военный аналитик, координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

Так, эксперт констатировал, что попытка командования оккупантов "развить успех" в районе с.Табаевка и с.Крохмальное у них не получается.

«Альтернативный способ действий, посредством продвижения в сторону с.Песчаное, также натолкнулся на весомые возражения со стороны ВСУ», - сообщил аналитик в своем телеграм-канале.

Более того, отметил эксперт, позиции врага в районе с.Табаевка и с.Крохмальное находятся в неудобном для организации и проведения каких-либо наступательных действий положении.

Дело в том, поясняет Машовец, передовые позиции ВСУ находятся здесь на господствующих высотах, по отношению к этому району.

Поэтому любое сосредоточение и развертывание сил противника тут же видят украинские войска и открывают огонь.

В итоге, констатирует военный аналитик, оккупанты, пытающиеся здесь наступать, «столкнулись с достаточно существенными сложностями».

«Именно для того чтобы преодолеть их, сейчас командование противника действует достаточно привычным для него способом - пытается усилить, действующую на этом участке свою ударную тактическую группу дополнительными силами и средствами. Фиксируется перемещение, по крайней мере трех дополнительных штурмовых подразделений (до роты каждый) в районы восточнее Котляровки… и северо-восточнее Табаевки», - сообщил Машовец.

Эксперт озвучил предположение, что в течение ближайшего времени противник предпримет на этом участке очередную попытку "пробиться в северо-западном направлении" (вдоль дороги Купянск - Сватово) в виде серии атак и штурмов.

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