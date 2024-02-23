Под завалами обнаружены еще тела погибших в результате вражеской атаки в Одессе.

Стало известно об обнаружении еще двух тел под завалами.

«Всего 3 погибших в результате вражеской атаки. Поиски прекращены. Проводится разборка и проливка», – сообщил Братчук.

Ночью враг атаковал Одесчину ударными дронами типа "Shahed-131/136". В то же время, из самолетов тактической и стратегической авиации, из акватории Черного моря, направил ракеты типа Х-31П и Х-22.

«Ракеты потеряли боевую способность в воздухе. Подразделениями противовоздушной обороны были сбиты 9 дронов-камикадзе», - сообщали в Силах обороны юга Украины.

Один из пораженных над морем дронов упал на здание предприятия в прибрежной зоне Одессы – начался пожар.

Из поврежденного здания удалось освободить охранницу – она не пострадала.

Однако внутри еще находились люди.

Как выяснилось, они погибли.

"Поиски прекращены. Производится разборка и проливка", - сообщил Бартчук.

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