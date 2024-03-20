Эксперт также пояснил, что наступление российских войск будет разделено на этапы, включая накопление сил, их подготовку и развертывание, а затем выполнение боевых задач.

Летом 2024 года возможно крупное наступление российских вооруженных сил на Украину, направленное на достижение целей. Об этом сообщил Роман Свитан, полковник запаса Вооруженных сил Украины, летчик-инструктор и военный эксперт. Он также высказал предположение о том, куда могут быть направлены основные силы российских войск.

Свитан отметил, что с 2014 года понятно, что российская стратегия включает масштабные наступательные операции в конце августа, когда поля уже освобождаются от посевов. По его мнению, российское наступление начнется не раньше августа.

"Основная задача для российских войск заключается в выходе к административным границам Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также Автономной Республики Крым. С точки зрения российских захватчиков, основная задача – восстановление территориальной целостности" - заметил эксперт.

Он также пояснил, что наступление российских войск будет разделено на этапы, включая накопление сил, их подготовку и развертывание, а затем выполнение боевых задач.

"Сейчас российские войска завершают зимнюю операцию, и количество войск на фронте уменьшается, что сигнализирует о переходе к локальным операциям тактического уровня. Далее начнется этап накопления, который продлится от трех до шести месяцев" - также заметил эксперт.

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