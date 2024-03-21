Российские самолеты приближаются на расстояние около 50 километров к украинской границе, откуда выпускают авиабомбы.

Оккупанты систематически осуществляют авиабомбардировки и ракетные атаки по Сумской области. Для противодействия этому угрозе необходимо наличие достаточного количества зенитных ракетных комплексов, рассказывает Роман Свитан, полковник запаса Вооруженных сил Украины, летчик-инструктор и военный эксперт.

Он добавил, сейчас оккупанты нацеливаются на инфраструктуру, связанную с коммуникациями. Основным типом ракет, которые используются при таких атаках, являются ракеты Х-59, некоторые из которых могут поражать цели на расстоянии до 300 километров. Кроме того, российские военные используют авиабомбы.

"Ракеты можно перехватить с помощью зенитных ракетных комплексов или воздушных сил. Однако борьба с планирующими авиабомбами более сложная задача, так как они могут преодолеть до 70 километров" - заметил эксперт.

Российские самолеты приближаются на расстояние около 50 километров к украинской границе, откуда выпускают авиабомбы. Эти бомбы могут достигать цели на 20 километров вглубь украинской территории, если самолет не подлетит ближе.

На данный момент основными зенитными ракетными комплексами в Украине являются С-300, которые имеют ограниченные возможности по дальности поражения. Для уничтожения российских самолетов в этом направлении можно использовать зенитные ракетные комплексы Patriot, но их у Украины пока недостаточно.

Последние новости Украины:

Россияне ударили ракетой по людям посреди ночи.

Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ: где сконцентрированы главные силы и что будет дальше.

Будут сплошные руины: оккупанты после Авдеевки уничтожают еще один город.