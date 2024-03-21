Черник отметил, что у путина теперь есть свобода действий и он может прибегнуть к концепции, которая усложнит дальнейшие действия.

В рф были объявлены результаты выборов, по которым путин, по данным, набрал рекордные для себя 87,32% голосов, при подсчете 99,67% голосов, при этом многие предполагали сразу же такой исход. Петр Черник, полковник запаса Вооруженных Сил Украины и военный эксперт, проанализировал возможные шаги путина после выборов и выразил опасения о масштабной мобилизации в России.

"Путин получил легитимность прежде всего в глазах своих элит, и несмотря на возможные фальсификации, большинство россиян все еще поддерживает его" - заявил эксперт.

Черник отметил, что у путина теперь есть свобода действий и он может прибегнуть к концепции "вставай, страна огромная". Однако точно нельзя этого недооценивать и надо рассматривать это, как объективную угрозу и готовиться к потенциальному увеличению их мобилизационного ресурса.

Также мы сообщали, по результатам исследования Международного института стратегических исследований, россия в техническом плане может выдержать до трех лет войны, доставая со складов старые танки. Черник объяснил ситуацию на примере российской бронетехники.

"Из открытых источников, которым можно доверять, утверждается, что на складах на момент агрессии было в пределах от 12 до 15 000 самой разной бронетехники, а есть мнения, что даже все 20. Берем удобную цифру 15, ее удобно делить на три. Почему на три? Берут три машины и из тех трех делают одну боевую, потому что есть проблема с катками, есть проблема с двигателями, есть проблема со стволами и так далее".

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