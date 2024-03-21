В прошлый раз для сбора такого количества врагу потребовалось 3–4 месяца, а на фронт они попали только через 3 месяца.

В ближайшее время возможно объявление о новой волне мобилизации в России, призванной отправить еще 300 тысяч оккупантов на фронт в Украину. Однако даже если такое решение будет принято, эти мобилизованные воины появятся на поле боя лишь в конце августа или начале сентября, считает полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, возможно, мобилизация не будет провозглашена публично, но меры по ее усилению будут предприняты тщательно.

Жданов отметил, что бросить еще 300 тысяч оккупантов на фронт – нелегкая задача. В прошлый раз для сбора такого количества врагу потребовалось 3–4 месяца, а на фронт они попали только через 3 месяца.

"Украинская и западные разведки сообщают, что диалог между Кремлем и минобороны рф по усилению мобилизации продолжается уже несколько месяцев. Особое внимание будет уделено временно оккупированным территориям Украины, чтобы уменьшить возможность сопротивления со стороны мужского населения" - делится эксперт.

Если мобилизация будет осуществлена, то эти 300 тысяч воинов можно ожидать на линии фронта примерно во второй половине августа или начале сентября. Но не раньше.

Также эксперт считает, российские военные планируют активные действия в ближайшее время, чтобы завершить наступательные операции, начатые зимой, и достичь так называемых стартовых рубежей.

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