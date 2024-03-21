Эти удары являются целенаправленными, так как "Искандер" относится к категории высокоточного оружия, с отклонением при попадании около 10-20 метров.

Тактика двойного удара через небольшой интервал времени после первого обстрела используется для максимизации числа жертв. Полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов рассказал о подлой тактике ударов оккупантов, которая оказывает на украинцев давление.

Статистика показывает, что в первые две минуты после окончания огневого налета из укрытий выходят около 20-25% людей, а на третью минуту уже 70-80%.

"В случае второго удара или налета, как правило, он приходится на тех, кто выжил после первого обстрела и вышел из укрытий. В случае атаки на гражданские объекты, как это было в Николаеве и Одессе, люди могут выйти на сигналы спасателей и скорой помощи с сиренами и мигалками, что делает их уязвимыми для второй ракеты" - рассказал эксперт.

Олег Жданов указал, что удары по жилым домам являются целенаправленными, так как "Искандер" относится к категории высокоточного оружия, с отклонением при попадании около 10-20 метров. По его словам, в российских запасах находится около 60-70 ракет "Искандер", и еще 10-20 ракет могут быть произведены ежемесячно, что составляет около сотни ракет в арсенале.

Эти комплексы мобильны, с пусковыми установками на колесной базе, и могут быть развернуты в течение нескольких минут, а затем свернуты также быстро.

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