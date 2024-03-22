Эксперт считает, что российское командование будет вынуждено перебросить свои части с этого направления, если давление батальонов будет усиливаться.

Целью рейда российских добровольцев в Белгородскую и Курскую области является проникновение на российскую территорию, выявление и уничтожение огневых точек противника, а затем отход обратно на свою территорию. Детальнее об этом высказался полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов.

По его мнению, российское командование неадекватно отреагировало на эту операцию, не увеличив количество войск в ответ на действия добровольцев. Это привело к тому, что национальные батальоны задержались на территории рф.

"Сейчас добровольцы проводят различные мероприятия, создают тактические плацдармы, вероятно, чтобы дезориентировать противника и заставить его разгрузить основной фронт, особенно восточный, включая направление на Купянск" - заметил эксперт.

Пока батальоны будут выполнять боевые задачи в Белгородской и Курской областях, россияне не начнут широкомасштабные наступательные действия в районе Купянска, по мнению Свитана. Эксперт считает, что российское командование будет вынуждено перебросить свои части с Купянского направления, если давление батальонов будет усиливаться.

Также Олег Жданов высказался ранее об ударах на украинские города. Такие удары по жилым домам являются целенаправленными, так как "Искандер" относится к категории высокоточного оружия, с отклонением при попадании около 10-20 метров. По его словам, в российских запасах находится около 60-70 ракет "Искандер", и еще 10-20 ракет могут быть произведены ежемесячно, что составляет около сотни ракет в арсенале.

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