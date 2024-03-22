Удар по авиабазе имеет даже большее значение, чем можно было подумать на первый взгляд, это может вынудить оккупантов активизироваться.

В Саратовской области России была совершена атака дронов на авиабазу "Энгельс". Полковник запаса и военный эксперт Роман Свитан отметил, что данная база является крупнейшей и стратегически значимой.

Дело в том, что на данном участке базируются стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95 и цель была определена верно.

Он подчеркнул, что "Энгельс" также имеет огромное подземное хранилище авиационного керосина, и в случае его взрыва базы "Энгельс" как таковой просто не существовало бы.

«Данная авиабаза является важной целью для использования дальних боевых средств, и на нее уже были совершены заходы дронов "Стриж". Атака была направлена на авиационный комплекс и комплекс по подготовке ракет Х-101, Х-555, Х-55» - рассказал военный эксперт.

По его словам также, удар по авиабазе имеет даже большее значение, чем можно было подумать на первый взгляд, это может вынудить оккупантов активизироваться.

Аналитик заметил, оккупанты систематически осуществляют авиабомбардировки и ракетные атаки по Сумской области. Для противодействия этому угрозе необходимо наличие достаточного количества зенитных ракетных комплексов.

Он добавил, сейчас оккупанты нацеливаются на инфраструктуру, связанную с коммуникациями. Основным типом ракет, которые используются при таких атаках, являются ракеты Х-59, некоторые из которых могут поражать цели на расстоянии до 300 километров. Кроме того, российские военные используют авиабомбы.

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