Российские добровольцы продолжают свои атаки на территории рф, при этом продвижение включает в себя выход на определенную территорию, выполнение поставленной задачи в соответствии с боевым заданием и возвращение на исходные позиции. Об этом сообщил Роман Свитан, полковник запаса Вооруженных сил Украины, летчик-инструктор и военный эксперт.

Он разделил рейдовые атаки на два типа: в закрытом режиме, когда диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) выполняют боевую миссию, и разведку боем, которую в настоящее время осуществляют несколько национальных батальонов.

«Их стратегической задачей является освобождение своих территорий от влияния рф и разрушение российской империи. В настоящее время тактика выполнения этих задач включает рейдовые атаки. На некоторых позициях они создают тактические плацдармы, подобные тем, что есть в Крынках на левом берегу Днепра» - заметил аналитик.

Он также добавил, эти несколько тактических плацдармов на данный момент активно расширяются, и карта меняется ежедневно. Свитан сообщил, рейдовая активность продолжается уже неделю, что нехарактерно для рейдовых атак, обычно продолжающихся несколько дней.

Он добавил, в то же время сейчас оккупанты нацеливаются на инфраструктуру, связанную с коммуникациями. Основным типом ракет, которые используются при таких атаках, являются ракеты Х-59, некоторые из которых могут поражать цели на расстоянии до 300 километров. Кроме того, российские военные используют авиабомбы.

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